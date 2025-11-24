У Фінляндії закликали усунути лазівку, через яку росіяни купують квартири в країні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен закликав переглянути дозвіл росіянам купувати квартири шляхом придбання акцій житлової компанії.

Заяву очільника фінського оборонного відомства наводить Yle.

З міркувань безпеки Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість. Однак заборона не поширюється на квартири, які купуються шляхом придбання акцій житлової компанії.

"Незважаючи на те, що окремі квартири не становлять такого ж ризику для безпеки, як великі об’єкти нерухомості, це питання також необхідно вивчити", – каже Хякканен.

Міністр пообіцяв, що до законодавства будуть внесені додаткові обмеження. Він вважає очевидним, що окрема квартира в багатоквартирному будинку не становить такої ж загрози, як нерухомість, розташована в стратегічно важливому місці. Але якщо квартир багато, ситуація може бути іншою.

"Ситуація, коли, наприклад, у віддаленому районі весь акціонерний капітал житлової компанії потрапляє до рук вороже налаштованого суб’єкта, може раптово створити (загрозу безпеці)", – підкреслив Хякканен.

Статистичних даних про кількість квартир, що належать росіянам, немає. У Фінляндії проживають десятки тисяч людей російського походження, які придбали житло для себе та своїх сімей.

Глава Міноборони визнає, що моніторинг російських операцій з нерухомістю буде складним на практиці і вимагатиме значних ресурсів.

"Щороку здійснюється сотні тисяч операцій за участю житлових компаній. Ми говоримо про зовсім інший масштаб обсягів, ніж у випадку моніторингу операцій з нерухомістю. Тим не менш, я хотів би, щоб це питання було розглянуто", – додав він.

Раніше повідомляли, що у Міністерстві оборони Фінляндії не погодили 11 угод щодо купівлі нерухомості громадянами третіх країн, у тому числі Росії.

