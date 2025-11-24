В Финляндии призвали устранить лазейку, через которую россияне покупают квартиры в стране

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен призвал пересмотреть разрешение россиянам покупать квартиры путем приобретения акций жилищной компании.

Заявление главы финского оборонного ведомства приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Из соображений безопасности Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость. Однако запрет не распространяется на квартиры, которые покупаются путем приобретения акций жилищной компании.

"Несмотря на то, что отдельные квартиры не представляют такого же риска для безопасности, как крупные объекты недвижимости, этот вопрос также необходимо изучить", – говорит Хякканен.

Министр пообещал, что в законодательство будут внесены дополнительные ограничения. Он считает очевидным, что отдельная квартира в многоквартирном доме не представляет такой же угрозы, как недвижимость, расположенная в стратегически важном месте. Но если квартир много, ситуация может быть другой.

"Ситуация, когда, например, в отдаленном районе весь акционерный капитал жилищной компании попадает в руки враждебно настроенного субъекта, может внезапно создать (угрозу безопасности)", – подчеркнул Хякканен.

Статистических данных о количестве квартир, принадлежащих россиянам, нет. В Финляндии проживают десятки тысяч людей российского происхождения, которые приобрели жилье для себя и своих семей.

Глава Минобороны признает, что мониторинг российских операций с недвижимостью будет сложным на практике и потребует значительных ресурсов.

"Каждый год осуществляется сотни тысяч операций с участием жилищных компаний. Мы говорим о совсем другом масштабе объемов, чем в случае мониторинга операций с недвижимостью. Тем не менее, я хотел бы, чтобы этот вопрос был рассмотрен", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Финляндии не согласовали 11 сделок по покупке недвижимости гражданами третьих стран, в том числе России.

