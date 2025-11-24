Швеція не визнає російську окупацію територій України – МЗС

Очільниця Міністерства закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що її країна не визнає російську окупацію.

Про це вона заявила у понеділок, 24 листопада, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Стенергард наголосила, що Україна неодноразово заявляла про свою готовність погодитися на повне, беззастережне припинення вогню, вести переговори про мирне врегулювання, але Росія цього не зробила.

"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою", – акцентувала глава МЗС країни.

Вона наголосила: всі наразі тимчасово окуповані Росією території залишаються українськими.

"Дозвольте мені чітко заявити, що Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – зазначила Стенергард.

Також міністерка додала, що не може бути обмежень для Збройних Сил України.

"Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу – матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктовий план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – підсумувала вона.

Повідомляли, що за підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

