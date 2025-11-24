Глава Министерства иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ее страна не признает российскую оккупацию.

Об этом она заявила в понедельник, 24 ноября, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Стенергард отметила, что Украина неоднократно заявляла о своей готовности согласиться на полное, безоговорочное прекращение огня, вести переговоры о мирном урегулировании, но Россия этого не сделала.

"Поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменили своей. Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", – акцентировала глава МИД страны.

Она подчеркнула: все пока временно оккупированные Россией территории остаются украинскими.

"Позвольте мне четко заявить, что Швеция не признает незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины Россией. Мы не будем вознаграждать агрессию", – отметила Стенергард.

Также министр добавила, что не может быть ограничений для Вооруженных Сил Украины.

"Соглашение, которое включает эти основные элементы, которое по-настоящему уважает суверенитет Украины и имеет поддержку ее народа – будет иметь нашу поддержку. Но пока продолжается российская агрессия, у Швеции есть четкий план по укреплению Украины и ослаблению России. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", – подытожила она.

Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве, проходивших 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении суверенитета Украины.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.

Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Британией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает изъять их.

