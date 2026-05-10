ЗМІ: Німеччина планує перемовини з США щодо далекобійних ракет

Німеччина відновлює спроби придбати у США далекобійні ракети Tomahawk.

Про це Financial Times повідомили ознайомлені співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Берлін сподівається переконати адміністрацію американського президента Дональда Трампа погодитися на продаж ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

За даними співрозмовників, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона з метою відновлення пропозиції Берліна щодо придбання систем. Втім, як зазначається, США ще не дали відповіді.

Співрозмовники наголосили, що візит залежить від того, чи зможе Пісторіус домогтися зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом.

Як відомо, 1 травня Вашингтон оголосив про скорочення своєї військової присутності в Німеччині на 5 тисяч солдатів.

Після цього у Міністерстві оборони Німеччини висловили переконання, що рішення адміністрації США вивести частину військ з країни не означатиме скасування планів щодо розгортання далекобійних ракет Tomahawk.