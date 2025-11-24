СМИ: США рассчитывают на переговоры с россиянами по своему "мирному плану"

США планируют провести отдельную встречу с российской делегацией по своему плану урегулирования развязанной РФ войны против Украины.

Об этом телеканалу ABC News рассказал неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

О месте проведения запланированной встречи с россиянами не сообщается.

Также собеседник телеканала не привел других деталей потенциальной встречи с российской стороной.

Накануне американские официальные лица, включая министра Сухопутных войск Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, встретились в Женеве с представителями Украины. Стороны обсудили план США из 28 пунктов по прекращению войны в Украине.

После встречи в Женеве стороны заявили, что разработали "обновленный и доработанный рамочный документ по миру".

