Кошта: рішення про заморожені активи РФ та санкції "потребують повної участі ЄС"

Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій ЄС проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення Євросоюзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта після завершення неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо миру в Україні на полях саміту ЄС з Африканським Союзом у Луанді (Ангола) 24 листопада.

"Питання, які безпосередньо стосуються Європейського Союзу, "такі як санкції, розширення або заморожені активи, потребують повної участі та рішення з боку ЄС", – заявив Кошта.

Він додав, що Європейський Союз "залишається відданим наданню президенту Зеленському всієї необхідної підтримки – дипломатичної, військової, економічної".

"Це стосується, зокрема, фінансової підтримки України. Як ви пам’ятаєте, ми взяли на себе зобов’язання забезпечити її у жовтні, і ми виконаємо це на Європейській раді у грудні", – нагадав президент Євроради.

"Ми готові й надалі підтримувати цей процес, тісно працюючи разом з Європейським Союзом і в тісній координації з Україною, Сполученими Штатами та НАТО", – наголосив Антоніу Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що у перемовинах щодо встановлення миру в Україні відчутний прогрес, хоча деякі питання ще залишаються невирішеними.

Перед початком зустрічі в Анголі президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".

Зазначимо, після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

