Кошта: решение о замороженных активах РФ и санкциях "требует полного участия ЕС"

Европейский Союз настаивает, что именно он должен принимать решения относительно будущего санкций ЕС против России, замороженных активов РФ и перспектив расширения Евросоюза.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил президент Европейского совета Антониу Кошта после завершения неформальной встречи лидеров ЕС по миру в Украине на полях саммита ЕС с Африканским Союзом в Луанде (Ангола) 24 ноября.

"Вопросы, которые непосредственно касаются Европейского Союза, "такие как санкции, расширение или замороженные активы, требуют полного участия и решения со стороны ЕС", – заявил Кошта.

Он добавил, что Европейский Союз "остается преданным предоставлению президенту Зеленскому всей необходимой поддержки – дипломатической, военной, экономической".

"Это касается, в частности, финансовой поддержки Украины. Как вы помните, мы взяли на себя обязательство обеспечить ее в октябре, и мы выполним это на Европейском совете в декабре", – напомнил президент Евросовета.

"Мы готовы и в дальнейшем поддерживать этот процесс, тесно работая вместе с Европейским Союзом и в тесной координации с Украиной, Соединенными Штатами и НАТО", – подчеркнул Антониу Кошта.

Как сообщала "Европейская правда", президент Евросовета Антониу Кошта сообщил, что в переговорах по установлению мира в Украине ощутимый прогресс, хотя некоторые вопросы еще остаются нерешенными.

Перед началом встречи президент Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, "чтобы узнать его оценку ситуации".

Отметим, после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали "обновленный" документ по миру.

