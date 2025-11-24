США вимагають від ЄС скасувати цифрові правила в обмін на угоду щодо сталі й алюмінію

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Європейський Союз повинен змінити свої цифрові правила, щоб укласти угоду про зниження мит на сталь і алюміній.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як відомо, у понеділок, 24 листопада, Лутнік і торговий представник США Джеймісон Грір вперше прибули до Брюсселя після укладення торговельної угоди між ЄС і США в липні.

"Ми ведемо з ними переговори про скасування цифрових правил ЄС. В обмін на це ми запропонуємо вигідну угоду щодо сталі та алюмінію", – заявив він.

Лутнік і Грір зустрілися з главою технологічного відомства ЄС Хенною Вірккунен, щоб обговорити це питання перед обідом з міністрами торгівлі ЄС.

Американський міністр чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода щодо сталі або алюмінію залежить від скасування ЄС деяких своїх правил щодо великих американських технологічних компаній.

"Ідея полягає в тому, що якщо вони скасують ці регуляторні обмеження і зроблять їх більш привабливими для наших компаній, вони зможуть отримати вигоду від сотень мільярдів, а можливо, і трильйона інвестицій", – додав він.

Наприкінці жовтня писали, що німецька федерація машинобудівників (VDMA) закликала Європейський Союз переглянути тарифну угоду зі США через додаткові тарифи на сталь та алюміній, що містяться в експортованому обладнанні.

10 листопада ЗМІ повідомляли, що Швейцарія начебто близька до укладання угоди про встановлення 15-відсоткового тарифу на свій експорт до США.

Американський президент Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що США працюють зі Швейцарією над угодою про зниження 39%-ї митної ставки.

