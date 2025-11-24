США требуют от ЕС отменить цифровые правила в обмен на сделку по стали и алюминию

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Европейский Союз должен изменить свои цифровые правила, чтобы заключить соглашение о снижении пошлин на сталь и алюминий.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как известно, в понедельник, 24 ноября, Лутник и торговый представитель США Джеймисон Грир впервые прибыли в Брюссель после заключения торгового соглашения между ЕС и США в июле.

"Мы ведем с ними переговоры об отмене цифровых правил ЕС. В обмен на это мы предложим выгодную сделку по стали и алюминию", – заявил он.

Лутник и Грир встретились с главой технологического ведомства ЕС Хенной Вирккунен, чтобы обсудить этот вопрос перед обедом с министрами торговли ЕС.

Американский министр четко дал понять, что любая сделка по стали или алюминию зависит от отмены ЕС некоторых своих правил в отношении крупных американских технологических компаний.

"Идея заключается в том, что если они отменят эти регуляторные ограничения и сделают их более привлекательными для наших компаний, они смогут получить выгоду от сотен миллиардов, а возможно, и триллиона инвестиций", – добавил он.

В конце октября писали, что немецкая федерация машиностроителей (VDMA) призвала Европейский

Союз пересмотреть тарифное соглашение с США из-за дополнительных тарифов на сталь и алюминий, содержащихся в экспортируемом оборудовании.

10 ноября СМИ сообщали, что Швейцария якобы близка к заключению соглашения об установлении 15-процентного тарифа на свой экспорт в США.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США работают со Швейцарией над соглашением о снижении 39%-й таможенной ставки.

Читайте также: Искусство плохих сделок. Как Еврокомиссия проиграла Трампу переговоры об условиях торговли.