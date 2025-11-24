Єврокомісія працює над "репараційними позиками" для України: "це ще більш невідкладно"

Європейська комісія продовжує роботу над підготовкою проєкту надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії у 2026-27 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану для України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час спілкування з журналістами в Брюсселі 24 листопада.

Надання Україні "репараційних позик" з заморожених активів ЄС не знято з порядку денного Єврокомісії.

"Щодо "репараційної позики"… робота з нашого боку триває, як і передбачалося", – заявила Піньо.

У контексті початку обговорення мирного плану для України, речниця наголосила, що робота над наданням Україні "репараційних позик" стає "ще більш невідкладною тепер також на цьому тлі".

Як повідомляла "Європейська правда", у початковій версії "мирного плану" для України, оприлюднена ЗМІ, йшлося про те, що заморожені у Європі російські кошти мають бути розморожені.

Правитель Росії Владімір Путін вже заявив, що бачить перший проєкт "мирного плану", підготовлений з адміністрацією Трампа, як можливу основу для "остаточного мирного врегулювання".

Тим часом Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій ЄС проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення Євросоюзу.

Читайте також на цю тему: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.