Еврокомиссия работает над "репарационными займами" для Украины: "это еще более неотложно"

Европейская комиссия продолжает работу над подготовкой проекта предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России в 2026-27 годах, несмотря на переговоры о мирном плане для Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время общения с журналистами в Брюсселе 24 ноября.

Предоставление Украине "репарационных займов" из замороженных активов ЕС не снято с повестки дня Еврокомиссии.

"По "репарационному займу"... работа с нашей стороны продолжается, как и было предусмотрено", – заявила Пиньо.

В контексте начала обсуждения мирного плана для Украины, пресс-секретарь подчеркнула, что работа над предоставлением Украине "репарационных займов" становится "еще более неотложной теперь также на этом фоне".

Как сообщала "Европейская правда", в начальной версии "мирного плана" для Украины, обнародованной СМИ,

речь шла о том, что замороженные в Европе российские средства должны быть разморожены.

Правитель России Владимир Путин уже заявил, что видит первый проект "мирного плана", подготовленный с администрацией Трампа, как возможную основу для "окончательного мирного урегулирования".

Между тем Европейский Союз настаивает, что именно он должен принимать решение относительно будущего санкций ЕС против России, замороженных активов РФ и перспектив расширения Евросоюза.

