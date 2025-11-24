Прем'єр Швеції: Путіна слід змусити сісти за стіл переговорів

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що главу Кремля Владіміра Путіна необхідно змусити сісти за стіл переговорів.

Заяву Крістерссона наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Глава шведського уряду виступив з коментарем щодо мирного процесу після зустрічі з лідерами ЄС, на якому обговорювали мирні ініціативи для України.

"В інтересах Швеції, щоб агресія Росії проти сусідніх країн ніколи не принесла їй плодів. Інакше те, що сьогодні відбувається в Україні, завтра може торкнутися когось із нас в ЄС", – сказав він.

Крістерссон назвав очевидним те, що Путіна "потрібно змусити сісти за стіл переговорів".

Він також закликав посилити тиск на Росію шляхом конфіскації російських активів, що перебувають у європейській юрисдикції.

"Ці гроші будуть використані для зміцнення оборони України та компенсації збитків, завданих Росії Україні", – сказав шведський прем’єр.

Крістерссон взяв участь у неформальному саміті лідерів ЄС щодо миру в Україні 24 листопада в Анголі.

У контексті мирних перемовин глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лише Україна як суверенна держава має приймати рішення щодо своїх збройних сил.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.