Премьер Швеции: Путина следует заставить сесть за стол переговоров

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что главу Кремля Владимира Путина необходимо заставить сесть за стол переговоров.

Заявление Кристерссона приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Глава шведского правительства выступил с комментарием относительно мирного процесса после встречи с лидерами ЕС, на котором обсуждали мирные инициативы для Украины.

"В интересах Швеции, чтобы агрессия России против соседних стран никогда не принесла ей плодов. Иначе то, что сегодня происходит в Украине, завтра может коснуться кого-то из нас в ЕС", – сказал он.

Кристерссон назвал очевидным то, что Путина "нужно заставить сесть за стол переговоров".

Он также призвал усилить давление на Россию путем конфискации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

"Эти деньги будут использованы для укрепления обороны Украины и компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине", – сказал шведский премьер.

Кристерссон принял участие в неформальном саммите лидеров ЕС по миру в Украине 24 ноября в Анголе.

В контексте мирных переговоров глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что только Украина как суверенное государство должна принимать решения относительно своих вооруженных сил.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.