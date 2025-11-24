Неформальний саміт лідерів ЄС в Анголі щодо миру в Україні розпочався: стали відомі деталі

У столиці Анголи Луанді 24 листопада розпочався неформальний саміт лідерів Європейського Союзу з обговорення мирного плану для України, який скликав президент Європейської ради Антоніу Кошта: присутні десять очільників держав ЄС, інші долучилися за відеозв’язком.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив на умовах анонімності один з європейських посадовців, обізнаний з підготовкою засідання.

На саміт щодо миру в Україні в Анголу прибули десять лідерів держав ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Неформальний саміт триває. Очолює зібрання президент Європейської ради. У засіданні бере участь президентка фон дер Ляєн, а також лідери Польщі, Іспанії, Чехії, Португалії, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Італії та Ірландії", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас бере участь у заході за відеозв’язком.

Так само дистанційно присутні очільники Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Естонії, Греції, Фінляндії, Франції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Румунії, Словенії та Швеції.

Головне питання порядку денного – позиція ЄС щодо мирного плану для України, інформування про результати перемовин у Женеві 23 листопада, планування подальших спільних дій Європейського Союзу.

Місце проведення зустрічі – столиця Анголи Луанда – зумовлено заздалегідь запланованим спільним самітом ЄС з Африканським Союзом, який розпочався вранці 24 листопада.

Як повідомляла "Європейська правда", перед початком зустрічі президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, "щоб дізнатися його оцінку ситуації".

Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28-пунктного плану після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний. Після цього Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч у понеділок, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.

А після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

