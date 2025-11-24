У Путина назвали мирные контрпредложения ЕС по Украине "неконструктивными"

В РФ заявили, что считают неконструктивным распространенное в СМИ предложение европейцев по мирному урегулированию в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, его слова приводит "Коммерсант".

"Что касается тех планов, которые "гуляют": просто мы сегодня утром уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, абсолютно не конструктивен", – сказал Ушаков журналистам.

Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский план урегулирования войны в Украине.

Документ состоит из 28 пунктов, но в нем есть серьезные отличия от американского варианта. Подробно "ЕП" рассказывала об этом в статье.