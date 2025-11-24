Польща викликала посла Ізраїлю через резонансний допис меморіального центру

Посла Ізраїлю запросили на розмову до МЗС Польщі через суперечливий допис ізраїльського меморіального центру історії Голокосту Яд-Вашем.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Посла Ізраїлю у Польщі Якова Фінкельштейна запросили до МЗС після того, як меморіальний центр Яд-Вашем, попри заклики Варшави, не змінив свій резонансний допис у соцмережах.

У неділю центр опублікував в X допис із фразою про те, що Польща у листопаді 1939 року стала першою країною, де євреїв змусили носити знаки розрізнення, щоб вони виділялися з-поміж решти населення.

У Польщі допис викликав значне обурення – від топполітиків, починаючи з прем’єра Дональда Туска, до музеїв, зокрема на місці колишнього концтабору в Освенцимі. Втрутився у тому числі очільник МЗС Радослав Сікорський, закликавши меморіальний центр додати пояснення, що Польща на той час була під нацистською окупацією.

Після того у дописі додали, що наказ про носіння пов’язок з зіркою Давида був виданий німецькою владою.

У понеділок Сікорський оголосив, що оскільки дезінформуючий початок допису не виправлено, він вирішив викликати посла Ізраїлю.

У вересні ізраїльського посла також викликали до МЗС Польщі через банер ізраїльських фанатів про "поляків-убивць".