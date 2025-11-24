Польша вызвала посла Израиля из-за резонансного поста мемориального центра

Посла Израиля пригласили на разговор в МИД Польши из-за противоречивого поста израильского мемориального центра истории Холокоста Яд-Вашем.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Посла Израиля в Польше Якова Финкельштейна пригласили в МИД после того, как мемориальный центр Яд-Вашем, несмотря на призывы Варшавы, не изменил свое резонансное сообщение в соцсетях.

В воскресенье центр опубликовал в X пост с фразой о том, что Польша в ноябре 1939 года стала первой страной, где евреев заставили носить знаки различия, чтобы они выделялись среди остального населения.

В Польше сообщение вызвало значительное возмущение – от топ-политиков, начиная с премьера Дональда Туска, до музеев, в частности на месте бывшего концлагеря в Освенциме. Вмешался в том числе глава МИД Радослав Сикорский, призвав мемориальный центр добавить объяснение, что Польша в то время была под нацистской оккупацией.

После того в пост добавили, что приказ о ношении повязок со звездой Давида был издан немецкими властями.

В понедельник Сикорский объявил, что поскольку дезинформирующее начало поста не исправлено, он решил вызвать посла Израиля.

В сентябре израильского посла также вызвали в МИД Польши из-за баннера израильских фанатов о "поляках-убийцах".