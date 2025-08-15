МЗС Польщі різко засудило ізраїльських фанатів за банер про "поляків-убивць"

МЗС Польщі виступило із рішучим засудженням поведінки ізраїльських фанатів під час матчу ізраїльтян з клубу "Маккабі" проти польського "Ракова" з Ченстохови.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій польським міністерством, пише "Європейська правда".

Директор департаменту Африки та Близького Сходу МЗС Польщі 15 серпня обговорив це питання з послом Ізраїлю Яковом Фінкельштейном.

Він висловив своє глибоке обурення скандальним змістом банера, вивішеного ізраїльськими уболівальниками, та подякував за його рішуче засудження з боку посольства.

Посол Польщі в Ізраїлі також обговорить цей інцидент з Міністерством закордонних справ Ізраїлю.

"Польсько-ізраїльські відносини не повинні і не будуть підірвані екстремістами. Вважаючи, що насильству та мові ненависті немає місця ні на спортивних стадіонах, ні за їх межами, ми закликаємо керівництво УЄФА належним чином відреагувати на цей інцидент", – заявили у МЗС Польщі.

"Вбивці з 1939 року" – такий напис англійською мовою було розміщено на банері, який вболівальники ізраїльського "Маккабі" з Хайфи вивісили під час матчу проти "Ракова".

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав це "дурістю, яку не можна пояснити жодними словами".

Посольство Ізраїлю в Польщі назвало поведінку ізраїльських уболівальників "огидною".

Варто зазначити, що нещодавно польські політики обурились через прапор ОУН-УПА на концерті білоруського репера у Варшаві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після заворушень на концерті на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

