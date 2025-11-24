Колишній топдипломат ЄС: слід визнати, що США більше не діють як союзник Європи

Колишній головний дипломат Євросоюзу, іспанський політик Жозеп Боррель бачить зміст "мирного плану" команди Трампа доказом того, що у Вашингтоні зовсім не рахуються з Європою та її інтересами, як мали би, коли йдеться про союзника.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку він висловив у своєму X.

Боррель, який до виборів 2024 року обіймав посаду Високого представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, вважає, що "мирний план" команди Трампа продемонстрував провал спроб ЄС добитися його прихильної позиції до Європи.

"Те, що ми піддалися на його вимоги щодо військових витрат, щодо тарифів, цифрової дерегуляції, багатонаціонального оподаткування, у питаннях енергоресурсів – усе це не дало нічого", – заявив він.

"Після "плану з 28 пунктів" для завершення війни в Україні США Трампа вже не можна вважати союзником Європи – який навіть не консультувався (з європейцями – Ред.) щодо питань, які стосуются її власної безпеки. Європа має визнати цю зміну у політиці США та реагувати відповідно", – додав Жозеп Боррель.

Як відомо, 21 листопада у ЗМІ з’явився перелік пунктів "мирного плану" команди Трампа, який розроблявся без участі Європи і передбачав численні поступки агресору з боку України.

Вихідними європейські лідери запропонували свої корективи до нього. У Женеві відбулися перемовини делегацій США та України щодо проєкту плану, після чого документ суттєво змінився на користь України.

Читайте детальніше, чому Україна вважає перемогою "мирні переговори" з США і про що домовилися.