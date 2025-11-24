Бывший топ-дипломат ЕС: пора признать, что США больше не действуют как союзник Европы

Бывший главный дипломат Евросоюза, испанский политик Жозеп Боррель видит историю с "мирным планом" команды Трампа доказательством того, что в Вашингтоне совсем не считаются с Европой и ее интересами, как должны были бы, когда речь идет о союзнике.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение он высказал в своем X.

Боррель, который до выборов 2024 года занимал должность Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности, считает, что "мирный план" команды Трампа продемонстрировал провал попыток ЕС добиться его благосклонной позиции к Европе.

"То, что мы поддались на его требования по военным расходам, по тарифам, цифровой дерегуляции, многонациональному налогообложению, в вопросах энергоресурсов – все это не дало ничего", – заявил он.

"После "плана из 28 пунктов" для завершения войны в Украине США Трампа уже нельзя считать союзником Европы – который даже не консультировался (с европейцами – Ред.) по вопросам, которые касаются ее собственной безопасности. Европа должна признать это изменение в политике США и реагировать соответственно", – добавил Жозеп Боррель.

Как известно, 21 ноября в СМИ появился перечень пунктов "мирного плана" команды Трампа, который разрабатывался без участия Европы и предусматривал многочисленные уступки агрессору со стороны Украины.

На выходных европейские лидеры предложили свои коррективы к нему. В Женеве состоялись переговоры делегаций США и Украины по проекту плана, после чего документ существенно изменился в пользу Украины.

