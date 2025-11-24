Кислиця розповів, як переговори з американцями в Женеві ледь не зірвались через "зливи"

Переговори української та американської делегацій у Женеві завершилися на позитивній ноті, проте вони ледь не зірвалися через напружену атмосферу, яка панувала спочатку.

Про це виданню FT повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, пише "Європейська правда".

За його словами, у неділю вранці атмосфера у Женеві була "дуже напружена". Американці прибули розчаровані витоками інформації в ЗМІ у дні, що передували зустрічі, та публічною дискусією щодо походження першого проєкту пропозиції.

"Перші години були абсолютно...на волосині", – описав атмосферу Кислиця.

Знадобилося майже дві години переговорів між очільником української делегації Андрієм Єрмаком і делегацією США, щоб знизити напругу і повернутися до нормального ходу переговорів. "Врешті-решт ми змогли піти до місії США і розпочати реальні переговори", – сказав Кислиця.

Він також підкреслив більш широке значення зустрічі у Швейцарії. "Основним досягненням у Женеві є те, що нам вдалося зберегти працездатне партнерство і діалог з американцями", – сказав Кислиця.

"Попри ажіотаж у ЗМІ та бурхливу реакцію в соціальних мережах, обидві сторони продемонстрували, що партнерство є міцним і здатним створити життєздатний документ для лідерів", – додав він.

Кислиця також розповів, що США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Також у спілкуванні з FT Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".