Кислица рассказал, как переговоры с американцами в Женеве едва не сорвались из-за "сливов"

Переговоры украинской и американской делегаций в Женеве завершились на позитивной ноте, однако они едва не сорвались из-за напряженной атмосферы, которая царила вначале.

Об этом изданию FT сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, пишет "Европейская правда".

По его словам, в воскресенье утром атмосфера в Женеве была "очень напряженной". Американцы прибыли разочарованными утечками информации в СМИ в дни, предшествовавшие встрече, и публичной дискуссией о происхождении первого проекта предложения.

"Первые часы были абсолютно... на волоске", – описал атмосферу Кислица.

Потребовалось почти два часа переговоров между главой украинской делегации Андреем Ермаком и делегацией США, чтобы снизить напряжение и вернуться к нормальному ходу переговоров. "В конце концов мы смогли пойти в миссию США и начать реальные переговоры", – сказал Кислица.

Он также подчеркнул более широкое значение встречи в Швейцарии. "Основным достижением в Женеве является то, что нам удалось сохранить работоспособное партнерство и диалог с американцами", – сказал Кислица.

"Несмотря на ажиотаж в СМИ и бурную реакцию в социальных сетях, обе стороны продемонстрировали, что партнерство является прочным и способным создать жизнеспособный документ для лидеров", – добавил он.

Кислица также рассказал, что США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Также в беседе с FT Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".