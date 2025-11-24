Фінляндія добудовує 8 км паркану на кордоні з РФ у Лапландії

У Фінляндії майже завершили будівництво 8-кілометрової ділянки паркану на кордоні з Росією у Лапландії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Заплановану 8-кілометрову ділянку паркану висотою 4,5 метра у Лапландії на фінсько-російському кордоні майже добудували. Йдеться про ділянку кордону в районі міста Салла, що східніше "столиці" фінської Лапландії Рованіемі.

У Прикордонній службі кажуть, що новітні технології дозволять здійснювати постійний нагляд за цією ділянкою кордону із залученням невеликої кількості людей, тоді як патрулювання можна буде зосередити на ділянках, де паркану немає.

Камери або пункти спостереження розташовані через кожні 20 метрів, а паркан заходить також під землю, щоб ускладнити підкоп.

Паркан проходить по крайній межі фінської території, за метр від російської. Через кожні 500 метрів у ньому залишили хвіртки, через які можна ходити для обслуговування чи ремонту паркану, а через кожні 3 км є "ворота" для руху диких тварин, які за потреби можна закрити.

Photo: Antti Mikkola

9 грудня на місце приїде інспекція для підтвердження завершення робіт.

У Прикордонній службі розраховують добудувати усі заплановані ділянки паркану на східному кордоні до літа 2026 року.

Перекрити парканом усі майже 1300 км кордону з Росією неможливо – кожен кілометр паркану з усіма засобами спостереження коштує близько 1,8 млн євро. Тому Прикордонна служба визначила пріоритетні ділянки, де паркан більш бажаний.

Поштовхом для спорудження паркану стала спроба Росії восени 2023 року влаштувати на східному кордоні Фінляндії штучну міграційну кризу – на зразок того, як режим Лукашенка своїм європейським сусідам. У Гельсінкі відреагували повним закриттям сухопутного кордону з РФ, яке діє і досі – уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.

Нещодавно Фінляндія попросила у ЄС додаткові 16 млн євро на моніторинг східного кордону.