Финляндия достраивает 8 км забора на границе с РФ в Лапландии

В Финляндии почти завершили строительство 8-километрового участка забора на границе с Россией в Лапландии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Запланированный 8-километровый участок забора высотой 4,5 метра в Лапландии на финско-российской границе почти достроили. Речь идет об участке границы в районе города Салла, что восточнее "столицы" финской Лапландии Рованиеми.

В Пограничной службе говорят, что новейшие технологии позволят осуществлять постоянный надзор за этим участком границы с привлечением небольшого количества людей, тогда как патрулирование можно будет сосредоточить на участках, где забора нет.

Камеры или пункты наблюдения расположены через каждые 20 метров. Забор заходит также под землю, чтобы усложнить подкоп.

Забор проходит по крайней границе финской территории, в метре от российской. Через каждые 500 метров в нем оставили калитки, через которые можно ходить для обслуживания или ремонта забора, а через каждые 3 км есть "ворота" для движения диких животных, которые при необходимости можно закрыть.

Photo: Antti Mikkola

9 декабря на место приедет инспекция для подтверждения завершения работ.

В Пограничной службе рассчитывают достроить все запланированные участки забора на восточной границе до лета 2026 года.

Перекрыть забором все почти 1300 км границы с Россией невозможно – каждый километр забора со всеми средствами наблюдения стоит около 1,8 млн евро. Поэтому Пограничная служба определила приоритетные участки, где забор более желателен.

Толчком для сооружения забора стала попытка России осенью 2023 года устроить на восточной границе Финляндии искусственный миграционный кризис – наподобие того, как режим Лукашенко своим европейским соседям. В Хельсинки отреагировали полным закрытием сухопутной границы с РФ, которое действует до сих пор – правительство не видит предпосылок для отмены этой меры.

Недавно Финляндия попросила у ЕС дополнительные 16 млн евро на мониторинг восточной границы.