Румунія піднімала винищувачі через удар дронів РФ по південних регіонах України

В ніч з 23 на 24 листопада Росія за допомогою дронів завдавала ударів по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі південних регіонів України поблизу румунського кордону, у зв’язку з чим Румунія підняла в небо винищувачі.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, повідомляє "Європейська правда".

За даними оборонного відомства, під час атаки системи радіолокаційного моніторингу виявили повітряні цілі, що прямували до Ізмаїла, і два німецькі літаки Eurofighter Typhoon, які виконували місії з патрулювання повітряного простору, були підняті по тривозі для моніторингу ситуації.

Вторгнення дронів в повітряний простір Румунії не було виявлено, і літаки Eurofighter Typhoon повернулися на авіабазу о 01:01.

Незабаром після цього були виявлені повітряні цілі за 30 кілометрів на північ від острова Зміїний, з можливим вторгненням у напрямку Валкова, Кілії або Ізмаїла, тому румунські ВПС підняли по тривозі два своїх літаки F-16 Fighting Falcon.

О 02:20 влада надіслала повідомлення RO-Alert населенню на півночі повіту Тулча.

"Під час місії літаки F-16 повідомили про повітряні цілі на різній відстані від Ізмаїла і спостерігали вибухи на території України. Порушень національного повітряного простору безпілотними літальними апаратами не зафіксовано, і літаки F-16 повернулися на 86-ту авіабазу о 03:51", – додали в Міноборони Румунії.

Нагадаємо, у Румунії вночі 22 листопада піднімали у повітря винищувачі у зв’язку з повітряними ударами РФ по півдню Одеської області поруч з державним кордоном.

А минулого тижня під час масованої атаки РФ по Україні один з БпЛА пролетів над Румунією та Молдовою.