Румыния подтвердила: дроны РФ залетели на ее территорию

В Министерстве обороны Румынии сообщили о неизвестных "целях", которые нарушили румынское воздушное пространство.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, утром 25 ноября румынские радары зафиксировали цель, которая двигалась в направлении воздушного пространства Румынии вблизи уезда Тулча.

В связи с этим с авиабазы подняли два немецких истребителя Eurofighter Typhoon для наблюдения за ситуацией.

По данным Минобороны, цель пересекла национальное воздушное пространство в направлении от Вилково в Украине до района Килия-Веке.

В 07:11 самолет Eurofighter Typhoon сообщил о "радиолокационном контакте с целью над территорией Украины, за пределами воздушного пространства Румынии".

В 07:37 был отдан приказ поднять два самолета F16 Fighting Falcon, а в 07:48 объявили Ro-Alert и для уезда Галац.

В 07.50 радиолокационные системы обнаружили второе вторжение в национальное воздушное пространство в районе уезда Галац, и самолеты F-16 установили с ним радиолокационный контакт.

В Минобороны Румынии заверили, что ситуация находится под их контролем.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.

Сообщали также, что в ночь с 23 на 24 ноября Россия с помощью дронов наносила удары по гражданским объектам и портовой инфраструктуре южных регионов Украины вблизи румынской границы, в связи с чем Румыния подняла в небо истребители.