ЗМІ: відставка одіозної соратниці Трампа загрожує контролю над республіканською більшістю

Рішення одіозної соратниці Трампа Марджорі Тейлор Грін піти з політики і скласти мандат у Конгресі загрожує втратою контролю над республіканською більшістю для спікера Майка Джонсона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Hill.

За прогнозами видання, несподіване рішення Грін після сварки з Трампом залишити Конгрес у січні 2026 року може стати "політичною бомбою" для спікера Майка Джонсона, який намагається зберегти контроль над і так невпевненою республіканською більшістю у Палаті представників і має підстави "турбуватись про кожен голос" – зокрема через нависаючу загрозу нового "шатдауну" в кінці січня.

Крім того, ця більшість необхідна для ухвалення інших законопроєктів, важливих для порядку денного адміністрації Трампа.

Вихід Грін з Конгресу сам по собі не грає ключової ролі – з більшістю 219 до 213 Джонсон може "допустити" втрату кількох республіканських голосів, за умови, що усі присутні. На проміжних виборах для заповнення вакантного мандату від Теннессі перемогу прогнозують також республіканцю.

Проте вчинок Грін, як вважають, може підштовхнути її колег гучніше виступати проти, коли вони у чомусь не згодні, чи також могли задуматись про складання мандату.

Грін була однією з найпалкіших соратниць Трампа з крила радикальних трампістів MAGA, але в останні тижні розсварилася з ним на тлі скандалу довкола справи покійного мільярдера Епштейна.

Нагадаємо, вона відзначилася вірою в абсурдну теорію змови та серією скандальних правок до закону про американську допомогу Україні.

