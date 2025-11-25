СМИ: отставка одиозной соратницы Трампа угрожает контролю над республиканским большинством

Решение одиозной соратницы Трампа Марджори Тейлор Грин уйти из политики и сложить мандат в Конгрессе грозит потерей контроля над республиканским большинством для спикера Майка Джонсона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Hill.

По прогнозам издания, неожиданное решение Грин после ссоры с Трампом покинуть Конгресс в январе 2026 года может стать "политической бомбой" для спикера Майка Джонсона, который пытается сохранить контроль над и так неуверенным республиканским большинством в Палате представителей и имеет основания "беспокоиться о каждом голосе" – в частности из-за нависающей угрозы нового "шатдауна" в конце января.

Кроме того, это большинство необходимо для принятия других законопроектов, важных для повестки дня администрации Трампа.

Выход Грин из Конгресса сам по себе не играет ключевой роли – с большинством 219 к 213 Джонсон может "допустить" потерю нескольких республиканских голосов, при условии, что все присутствуют. На промежуточных выборах для заполнения вакантного мандата от Теннесси победу прогнозируют также республиканцу.

Однако поступок Грин, как считают, может подтолкнуть ее коллег громче выступать против, когда они в чем-то не согласны, или также могли задуматься о сложении мандата.

Грин была одной из самых ярых соратниц Трампа из крыла радикальных трампистов MAGA, но в последние недели рассорилась с ним на фоне скандала вокруг дела покойного миллиардера Эпштейна.

Напомним, она отличилась верой в абсурдную теорию заговора и серией скандальных поправок к закону об американской помощи Украине.

