Одна з ключових антиукраїнських членів Конгресу США йде з посади після сварки з Трампом

Скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома у тому числі антиукраїнською позицією, заявила, що у січні складе мандат.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News.

21 листопада Грін, яка нещодавно розсварилася з президентом Трампом, заявила про плани скласти мандат.

"Якщо мене відкидають у MAGA Inc та натомість заміщують неоконсерваторами, великою фармою, технічними гігантами, ВПК, іноземними лідерами та класом елітних донорів, які не мають ніякого відношення до справжніх американців, тоді так само відкидають і замінюють багатьох звичайних американців", – заявила Грін.

"Я повертаюся назад до людей, яких я люблю, щоб жити життя наповну, як я завжди робила, і шукати новий шлях вперед. Я піду з посади, моїм останнім днем на ній буде 5 січня 2026 року", – написала конгресвумен.

Цій заяві передували її наростаючі розбіжності з президентом Дональдом Трампом. Серед іншого, вона була серед кількох республіканців, які підписали петицію з вимогою голосування за публікацію матеріалів справи мільярдера Джеффрі Епштейна.

Минулого тижня Трамп відмежувався від конгресвумен, яка раніше була його соратницею і палкою прихильницею, та назвав її "зрадницею".

Грін після того заявила, що критика з боку Дональда Трампа може поставити під загрозу її життя. Президент відреагував, що вважає її побоювання даремними.

У минулому Грін відзначилася серією скандальних правок до закону про американську допомогу Україні.

