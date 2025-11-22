Одна з ключових антиукраїнських членів Конгресу США йде з посади після сварки з Трампом
Скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома у тому числі антиукраїнською позицією, заявила, що у січні складе мандат.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News.
21 листопада Грін, яка нещодавно розсварилася з президентом Трампом, заявила про плани скласти мандат.
"Якщо мене відкидають у MAGA Inc та натомість заміщують неоконсерваторами, великою фармою, технічними гігантами, ВПК, іноземними лідерами та класом елітних донорів, які не мають ніякого відношення до справжніх американців, тоді так само відкидають і замінюють багатьох звичайних американців", – заявила Грін.
"Я повертаюся назад до людей, яких я люблю, щоб жити життя наповну, як я завжди робила, і шукати новий шлях вперед. Я піду з посади, моїм останнім днем на ній буде 5 січня 2026 року", – написала конгресвумен.
Цій заяві передували її наростаючі розбіжності з президентом Дональдом Трампом. Серед іншого, вона була серед кількох республіканців, які підписали петицію з вимогою голосування за публікацію матеріалів справи мільярдера Джеффрі Епштейна.
Минулого тижня Трамп відмежувався від конгресвумен, яка раніше була його соратницею і палкою прихильницею, та назвав її "зрадницею".
Грін після того заявила, що критика з боку Дональда Трампа може поставити під загрозу її життя. Президент відреагував, що вважає її побоювання даремними.
У минулому Грін відзначилася серією скандальних правок до закону про американську допомогу Україні.
Детально про конгресвумен читайте у статті За Трампа, Путіна і теорії змови: все про Марджорі Тейлор Грін, противницю України у Конгресі США