Майже 40% жителів Литви відчувають загрозу через метеокулі

Близько чотирьох з десяти жителів Литви заявили, що відчувають підвищену загрозу своїй безпеці через контрабандні повітряні кулі, що прилітають з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Vilmorus на замовлення BNS, дані якого наводить LRT.

Згідно з опитуванням, 38,5% респондентів відчувають підвищену загрозу безпеці.

Водночас 55% повідомили, що їх відчуття загрози не змінилося. Решта не змогли відповісти.

Почуття загрози частіше відчували школярі та студенти, фахівці та державні службовці з вищими доходами, а також мешканці Вільнюса та великих міст.

Звичні відчуття частіше відзначали безробітні, пенсіонери, люди з низькими доходами та мешканці невеликих міст і сіл.

Виборці соціал-демократів, партії "Зоря Німану", Демократичного союзу "В ім'я Литви" і Союзу селян і зелених частіше говорили, що загрози не відчувають.

Найменш захищеними себе відчували виборці партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" та Ліберального руху: 63,5% і 54,7% відповідно повідомляли про підвищене відчуття загрози.

Опитування проводилося з 6 по 16 листопада, після закриття кордону з Білоруссю, коли кількість куль вже зменшилася, хоча саме вони призвели до збоїв у роботі Вільнюського аеропорту в період з 8 по 11 листопада.

Дані не відображають реакцію литовців після останнього рішення про відкриття кордону і нових призупинень роботи аеропорту столиці 20 і 23-24 листопада.

Нагадаємо, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі: внаслідок цього вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.