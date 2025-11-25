Почти 40% жителей Литвы испытывают угрозу из-за метеозондов

Около четырех из десяти жителей Литвы заявили, что испытывают повышенную угрозу своей безопасности из-за контрабандных воздушных шаров, прилетающих из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Vilmorus по заказу BNS, данные которого приводит LRT.

Согласно опросу, 38,5% респондентов испытывают повышенную угрозу безопасности.

В то же время 55% сообщили, что их ощущение угрозы не изменилось. Остальные затруднились ответить.

Чувство угрозы чаще испытывали школьники и студенты, специалисты и государственные служащие с высокими доходами, а также жители Вильнюса и крупных городов.

Привычные ощущения чаще отмечали безработные, пенсионеры, люди с низкими доходами и жители небольших городов и сел.

Избиратели социал-демократов, партии "Заря Немана", Демократического союза "Во имя Литвы" и Союза крестьян и зеленых чаще говорили, что угрозы не чувствуют.

Наименее защищенными себя чувствовали избиратели партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" и Либерального движения: 63,5% и 54,7% соответственно сообщали о повышенном ощущении угрозы.

Опрос проводился с 6 по 16 ноября, после закрытия границы, когда количество шаров уже уменьшилось, хотя именно они привели к сбоям в работе Вильнюсского аэропорта в период с 8 по 11 ноября.

Данные не отражают реакцию литовцев после последнего решения об открытии границы и новых приостановок работы аэропорта столицы 20 и 23-24 ноября.

Напомним, 24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи в течение ноября из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси: в результате этого в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт, а некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Литва в последние недели страдает от нашествия метеозондов, которые запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

Однако в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть их раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.