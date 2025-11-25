Зеленський каже про чотири БпЛА типу "Шахед", що залетіли у небо Молдови і Румунії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Молдови та Румунії порушили чотири БпЛА типу "Шахед" з тих, що атакували Україну вночі 24 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його ранковому дописі про нічну атаку.

Президент описав наслідки нічних ударів РФ по території України, внаслідок чого відомо вже про 6 загиблих і 13 постраждалих.

За його словами, всього цієї ночі Росія застосувала проти України 22 ракети різних типів та понад 460 БпЛА, переважно типу "Шахед".

"Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів", – написав президент, не наводячи інших деталей про маршрут цих БпЛА.

Він закликав продовжити допомогу Україні зброєю і системами ППО, а також продовжувати санкційний тиск на агресора.

"Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати", – наголосив Зеленський.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ході російської масованої комбінованої атаки 25 листопада один безпілотник РФ міг залетіти на територію Румунії.

Вранці Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору, але про чотири БпЛА не згадувалося.

Під час атаки вночі 19 листопада російський БпЛА також залетів у повітряний простір Молдови та Румунії, Молдова у зв’язку з цим викликала російського посла.