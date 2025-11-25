Молдова зафиксировала шесть дронов в своем небе: один из них упал на дом
Новости — Вторник, 25 ноября 2025, 10:43 —
В ходе массированной атаки РФ на Украину системы наблюдения за воздушным пространством армии Молдовы обнаружили шесть дронов, которые нарушили воздушное пространство страны.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Молдовы, сообщает "Европейская правда".
Один из дронов заметили в районе населенных пунктов Виноградовка – Вулканешты, после чего он начал двигаться в направлении государственной границы с Румынией. Дрон пересекал воздушное пространство на высоте примерно 1500 метров.
Впоследствии системы наблюдения заметили еще пять дронов, которые пересекали воздушное пространство населенных пунктов Дондушень, Оргеев, Бендеры, Вадул-луй-Водэ и Флорешть. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кукурешты.
"Мы призываем граждан сообщать о любых замеченных посторонних объектах и не касаться никаких предметов, упавших на землю, а сообщать об этом властям", – говорится в заявлении оборонного ведомства Молдовы.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.
Утром Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что воздушное пространство Молдовы и Румынии нарушили четыре БпЛА типа "Шахед".