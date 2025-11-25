Молдова зафиксировала шесть дронов в своем небе: один из них упал на дом

В ходе массированной атаки РФ на Украину системы наблюдения за воздушным пространством армии Молдовы обнаружили шесть дронов, которые нарушили воздушное пространство страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Молдовы, сообщает "Европейская правда".

Один из дронов заметили в районе населенных пунктов Виноградовка – Вулканешты, после чего он начал двигаться в направлении государственной границы с Румынией. Дрон пересекал воздушное пространство на высоте примерно 1500 метров.

Впоследствии системы наблюдения заметили еще пять дронов, которые пересекали воздушное пространство населенных пунктов Дондушень, Оргеев, Бендеры, Вадул-луй-Водэ и Флорешть. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кукурешты.

Poliția Republicii Moldova

"Мы призываем граждан сообщать о любых замеченных посторонних объектах и не касаться никаких предметов, упавших на землю, а сообщать об этом властям", – говорится в заявлении оборонного ведомства Молдовы.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.

Утром Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что воздушное пространство Молдовы и Румынии нарушили четыре БпЛА типа "Шахед".