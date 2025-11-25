Cибігу запросили на зустріч Ради ЄС із закордонних справ у середу щодо "мирного плану"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вранці у вівторок провів телефонну розмову з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, за підсумками якої повідомив, що його запросили взяти участь у зустрічі Ради ЄС із закордонних справ.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що поінформував Каллас про наслідки нічного обстрілу, під час якого знову постраждали цивільні та енергетична інфраструктура.

"Подякував ЄС за послідовну підтримку України та наголосив на необхідності далі посилювати тиск на Росію. Обмінялися думками щодо останніх подій у зусиллях задля миру та скоординували наступні кроки", – зазначив очільник МЗС.

"Також вдячний за запрошення доєднатись до зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться завтра. Це буде вчасна нагода для координації зусиль з метою примусу Росії до завершення війни та кроків для посилення оборони і стійкості України", – додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас скликала на 26 листопада позачергове засідання Ради ЄС із закордонних справ для обговорення "мирного плану" для припинення російсько-української війни.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.