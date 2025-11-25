Сибигу пригласили на встречу Совета ЕС по иностранным делам в среду по "мирному плану"

Министр иностранных дел Андрей Сибига утром во вторник провел телефонный разговор с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, по итогам которого сообщил, что его пригласили принять участие во встрече Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что проинформировал Каллас о последствиях ночного обстрела, во время которого снова пострадали гражданские и энергетическая инфраструктура.

"Поблагодарил ЕС за последовательную поддержку Украины и подчеркнул необходимость дальше усиливать давление на Россию. Обменялись мнениями относительно последних событий в усилиях ради мира и скоординировали следующие шаги", – отметил глава МИД.

"Также благодарен за приглашение присоединиться к встрече Совета ЕС по иностранным делам, которая состоится завтра. Это будет своевременная возможность скоординировать усилия для принуждения России к завершению войны и шаги для усиления обороны и устойчивости Украины", – добавил Андрей Сибига.

Напомним, высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас созвала на 26 ноября внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения "мирного плана" для прекращения российско-украинской войны.

