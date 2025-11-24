Каллас скликає голів МЗС ЄС, щоб обговорити мирний план для України 26 листопада

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас скликає позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах у середу, 26 листопада, для обговорення мирного плану для України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесами посадовець ЄС.

Міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять мирний план для України 26 листопада.

"Висока представниця ЄС скликає Раду ЄС у закордонних справах цієї середи, щоб обговорити підготовку мирного плану для України і роль ЄС у цьому процесі", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він зауважив, що засідання збереться у віртуальному форматі за відеозв’язком.

Як повідомляла "Європейська правда", США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

За даними ЗМІ, зустрічі президентів США та України цього тижня у зв’язку з обговореннями "мирного плану" США для припинення війни цього тижня не заплановано.

У Кремлі заявили, що не отримували жодних "мирних планів" після переговорів у Женеві, та розкритикували корективи до плану, запропоновані європейськими лідерами.