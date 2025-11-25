Естонія хоче у себе виробляти південнокорейську військову техніку

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував південнокорейській корпорації Hanwha розмістити виробництво на естонській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, Естонія замовила у південнокорейської компанії Hanwha Defence самохідні артилерійські установки приблизно на 120 мільйонів євро.

Крім того, планується укладення контракту на поставку реактивних систем залпового вогню.

Оскільки аналогічні збройові системи закуповують у корейців і сусідні країни, розглядається можливість перенесення виробництва до Естонії.

"Я запропонував корпорації Hanwha – з огляду на те, що Естонія має хорошу портову мережу і знаходиться приблизно в центрі, якщо дивитися на Польщу, Фінляндію і Норвегію, – що вони могли б розглянути можливість створення в Естонії центру виробництва і обслуговування компонентів озброєння", – заявив Певкур.

Естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) також підтвердив, що це питання обговорювалося, проте сусідні країни випередили Естонію в переговорах.

"Ми визначили деякі компоненти, які не виробляються в сусідніх країнах і які було б доцільно почати виготовляти тут. І інтерес до цього є з боку сусідніх країн", – зазначив представник RKIK Янарі Каземетс.

Нагадаємо, 24 листопада Естонія отримала шість нових самохідних гаубиць K9 Kõu, замовлених у Південної Кореї.

А у серпні Міністерство оборони Естонії повідомило про прибуття в країну другої партії французьких самохідних артилерійських установок Caesar.

Наприкінці квітня до Естонії прибули шість реактивних систем залпового вогню HIMARS, замовлені у США.