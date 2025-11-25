Эстония хочет у себя производить южнокорейскую военную технику

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил южнокорейской корпорации Hanwha разместить производство на эстонской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отмечается, Эстония заказала у южнокорейской компании Hanwha Defence самоходные артиллерийские установки примерно на 120 миллионов евро.

Кроме того, планируется заключение контракта на поставку реактивных систем залпового огня.

Поскольку аналогичные оружейные системы закупают у корейцев и соседние страны, рассматривается возможность переноса производства в Эстонию.

"Я предложил корпорации Hanwha – учитывая, что Эстония имеет хорошую портовую сеть и находится примерно в центре, если смотреть на Польшу, Финляндию и Норвегию, – что они могли бы рассмотреть возможность создания в Эстонии центра производства и обслуживания компонентов вооружения", – заявил Певкур.

Эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) также подтвердил, что этот вопрос обсуждался, однако соседние страны опередили Эстонию в переговорах.

"Мы определили некоторые компоненты, которые не производятся в соседних странах и которые было бы целесообразно начать производить здесь. И интерес к этому есть со стороны соседних стран", – отметил представитель RKIK Янари Каземетс.

Напомним, 24 ноября Эстония получила шесть новых самоходных гаубиц K9 Kõu, заказанных у Южной Кореи.

А в августе Министерство обороны Эстонии сообщило о прибытии в страну второй партии французских самоходных артиллерийских установок Caesar.

В конце апреля в Эстонию прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанных в США.