Макрон: мир для України не має виглядати як капітуляція

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що "мирні плани" для припинення російсько-української війни не мають виглядати як вимога капітуляції України.

Як повідомляє Le Figaro, про це він сказав в інтерв’ю RTL на полях зустрічей Групи двадцяти у Йоганнесбурзі в ПАР.

Макрон зазначив, що початковий проєкт "мирного плану" команди Трампа потребує обговорень і доопрацювання.

"Ми хочемо миру, але не такого миру, який фактично буде капітуляцією", – наголосив він.

Також Макрон підкреслив, що лише Україна та європейці мають щось вирішувати у тих питаннях, які стосуються їхніх справ.

"Ніхто не може казати замість українців, на які територіальні поступки вони готові… І лише європейці можуть сказати – оскільки це є частиною плану – що робити із замороженими російськими активами", – зазначив президент Франції.

Макрон зауважив, що поки незрозуміло, чи готова Росія домовлятися про справді тривалий мир – "тобто мир, коли вони за 6-8 місяців чи два роки не вторгнуться в Україну знову". Він наголосив, що з цих міркувань не можна допустити послаблення української армії.

"Одна з найперших гарантій безпеки – це відновлення української армії", – підкреслив французький президент.

Макрон додав, що на сьогодні вважає Росію однією з ключових загроз для своєї країни та пригадав серію "гібридних" інцидентів по всій Європі, провокацій для сіяння розбрату, а також спроби впливати на суспільну думку через дезінформацію.

"Якщо ми продемонструємо слабкість у питанні України, якщо скажемо, що це більш не наша проблема (...) Росія вже 10 років як зробила стратегічний вибір – знову ставати імперською державою, тобто "наступати" всюди, де є слабкість. Звісно, вона продовжить наступати", – застеріг Макрон.

Також Макрон вчергове підтвердив, що бачить можливість присутності в Україні стримуючого контингенту партнерів після припинення бойових дій.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

За даними ЗМІ, представники РФ вже відкинули оновлений мирний план.