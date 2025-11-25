Макрон: мир для Украины не должен выглядеть как капитуляция

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что "мирные планы" для прекращения российско-украинской войны не должны выглядеть как требование капитуляции Украины.

Как сообщает Le Figaro, об этом он сказал в интервью RTL на полях встреч Группы двадцати в Йоханнесбурге в ЮАР.

Макрон отметил, что первоначальный проект "мирного плана" команды Трампа нуждается в обсуждениях и доработке.

"Мы хотим мира, но не такого мира, который фактически будет капитуляцией", – подчеркнул он.

Также Макрон подчеркнул, что только Украина и европейцы должны что-то решать в тех вопросах, которые касаются их дел.

"Никто не может говорить вместо украинцев, на какие территориальные уступки они готовы... И только европейцы могут сказать – поскольку это является частью плана – что делать с замороженными российскими активами", – отметил президент Франции.

Макрон отметил, что пока непонятно, готова ли Россия договариваться о действительно длительном мире – "то есть мир, когда они через 6-8 месяцев или два года не вторгнутся в Украину снова". Он подчеркнул, что из этих соображений нельзя допустить ослабления украинской армии.

"Одна из первых гарантий безопасности – это восстановление украинской армии", – подчеркнул французский президент.

Макрон добавил, что на сегодня считает Россию одной из ключевых угроз для своей страны и вспомнил серию "гибридных" инцидентов по всей Европе, провокаций для сеяния раздора, а также попытки влиять на общественное мнение через дезинформацию.

"Если мы продемонстрируем слабость в вопросе Украины, если скажем, что это больше не наша проблема (...) Россия уже 10 лет как сделала стратегический выбор – снова становиться имперской державой, то есть "наступать" везде, где есть слабость. Конечно, она продолжит наступать", – предостерег Макрон.

Также Макрон в очередной раз подтвердил, что видит возможность присутствия в Украине сдерживающего контингента партнеров после прекращения боевых действий.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

По данным СМИ, представители РФ уже отвергли обновленный мирный план.