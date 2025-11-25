Макрон описав, як бачить потенційний стримуючий контингент в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон вчергове підтвердив, що бачить можливість присутності в Україні стримуючого контингенту партнерів після потенційного припинення бойових дій.

Як повідомляє Le Figaro, про це він сказав в інтерв’ю RTL на полях зустрічей Групи двадцяти у Йоганнесбурзі в ПАР – де, попри локацію і привід зустрічі, європейські лідери змушені були присвятити багато часу обговоренням "мирного плану" команди Трампа.

Макрон зазначив, що після врегулювання усіх питань для сталого припинення вогню він бачить можливість розміщення в Україні стримуючого контингенту партнерів, зокрема військових Британії, Франції і Туреччини.

Президент Франції зазначив, що про їхнє розміщення можна буде говорити "після дня, коли буде підписано мир, тобто вже не у воєнному контексті".

Місією їхнього перебування він назвав навчання українських військових і посилення спроможностей української армії на перспективу.

Одночасно Макрон заперечив, на тлі обговорень про відновлення добровільного призову, що до складу контингенту можуть включити молодих французьких призовників.

Нагадаємо, на початку осені Емманюель Макрон казав, що 26 країн готові або надіслати своїх військових для стримуючого контингенту в Україну, або надати певні засоби.

