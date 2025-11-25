Європарламент затвердив програму EDIP, що інтегрує оборонпроми України і ЄС

Європейський парламент у вівторок, 25 листопада, ухвалив законопроєкт, який започатковує Програму європейської оборонної промисловості (EDIP), що зокрема передбачає інтеграцію оборонної промисловості України у оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент ухвалив програму EDIP, яка має за мету стимулювати інтеграцію українського оборонпрому в оборонно-промисловий комплекс ЄС.

Згідно з затвердженим документом, програма EDIP спрямована на зміцнення оборонної промисловості ЄС, стимулювання спільних європейських оборонних закупівель, нарощування оборонного виробництва в ЄС та підтримку України і її інтеграції в європейський оборонно-промисловий комплекс.

В рамках EDIP пропонується створити Інструмент підтримки України (USI), на який буде спрямовано 300 млн євро з загального бюджету програми у 1,5 млрд євро до 2027 року.

"Програма передбачає 1,2 мільярда євро грантів для європейської оборонної промисловості та 300 мільйонів на інтеграцію оборонної промисловості України", – повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, презентуючи EDIP у Європарламенті зранку 25 листопада.

За його словами, EDIP підтримає оборонну промисловість України не лише 300 мільйонами євро, він уможливлює закупівлю оборонного обладнання в Україні, з Україною та для України.

"EDIP дозволяє інвестувати в українську промисловість та підтримувати інтеграцію української промисловості до Європейської оборонно-технологічної та промислової бази. EDIP дозволяє нам інтегрувати українські військові інновації в європейську оборонну промисловість. EDIP структурно пов'язує Україну з нашою європейською оборонною промисловістю", – наголосив Кубілюс.

Він назвав три пріоритети EDIP.

"По-перше, EDIP надає пріоритет спільним закупівлям. Чим більше держав-членів купують разом, зміцнюють ланцюги постачання разом, створюють оборонні проєкти разом, тим більше вони можуть розраховувати на фонди ЄС. Ми фінансуємо співпрацю, а не фрагментацію", – наголосив єврокомісар.

По-друге, EDIP зміцнює оборонну готовність Європи, плануючи реальні інвестиції в промисловість, ланцюги постачання та робочі місця.

"Існують суворі обмеження: 65% вартості компонентів мають бути європейськими", – повідомив Кубілюс.

По-третє, за його словами, з EDIP ЄС перейде "від імпровізації до організації" у спільному розвитку, виробництві та оборонних закупівлях.

Як повідомляла "Європейська правда", Програма європейської оборонної індустрії (EDIP) передбачає фінансування на оборону у розмірі 1,5 млрд євро на 2025-2027 роки і покликана стимулювати європейський ОПК та активізувати оборонну співпрацю з Україною через Інструмент підтримки України з метою її подальшої інтеграції до Європейської оборонно-технічної промислової бази.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

Більш докладно про оборонні плани Євросоюзу у матеріалі: Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.