Европарламент утвердил программу EDIP, интегрирующую оборонпромы Украины и ЕС

Европейский парламент во вторник, 25 ноября, принял законопроект, который начинает Программу европейской оборонной промышленности (EDIP), что в частности предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент принял программу EDIP, которая имеет целью стимулировать интеграцию украинского оборонпрома в оборонно-промышленный комплекс ЕС.

Согласно утвержденному документу, программа EDIP направлена на укрепление оборонной промышленности ЕС, стимулирование совместных европейских оборонных закупок, наращивание оборонного производства в ЕС и поддержку Украины и ее интеграции в европейский оборонно-промышленный комплекс.

В рамках EDIP предлагается создать Инструмент поддержки Украины (USI), на который будет направлено 300 млн евро из общего бюджета программы в 1,5 млрд евро до 2027 года.

"Программа предусматривает 1,2 миллиарда евро грантов для европейской оборонной промышленности и 300 миллионов на интеграцию оборонной промышленности Украины", – сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, представляя EDIP в Европарламенте утром 25 ноября.

По его словам, EDIP поддержит оборонную промышленность Украины не только 300 миллионами евро, он делает возможным закупку оборонного оборудования в Украине, с Украиной и для Украины.

"EDIP позволяет инвестировать в украинскую промышленность и поддерживать интеграцию украинской промышленности в Европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу. EDIP позволяет нам интегрировать украинские военные инновации в европейскую оборонную промышленность. EDIP структурно связывает Украину с нашей европейской оборонной промышленностью", – подчеркнул Кубилюс.

Он назвал три главных приоритета EDIP.

"Во-первых, EDIP предоставляет приоритет совместным закупкам. Чем больше государств-членов покупают вместе, укрепляют цепи поставок вместе, создают оборонные проекты вместе, тем больше они могут рассчитывать на фонды ЕС. Мы финансируем сотрудничество, а не фрагментацию", – подчеркнул еврокомиссар.

Во-вторых, EDIP укрепляет оборонную готовность Европы, планируя реальные инвестиции в промышленность, цепи поставок и рабочие места.

"Существуют строгие ограничения: 65% стоимости компонентов должны быть европейскими", – сообщил Кубилюс.

В-третьих, по его словам, с EDIP ЕС перейдет "от импровизации к организации" в совместном развитии, производстве и оборонных закупках.

Как сообщала "Европейская правда", Программа европейской оборонной индустрии (EDIP) предусматривает финансирование на оборону в размере 1,5 млрд евро на 2025-2027 годы и призвана стимулировать европейский ОПК и активизировать оборонное сотрудничество с Украиной через Инструмент поддержки Украины с целью ее дальнейшей интеграции в Европейскую оборонно-техническую промышленную базу.

