Лавров говорит, что РФ не поддержит "мирный план" США в случае существенных изменений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Россия не согласится с обновленным предложением "мирного плана" США, если оно станет существенно меньше учитывать требования России, чем первое.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит российское "Интерфакс".

Лавров заявил, что Россия официально еще не получала от США скорректированной версии "мирного плана", согласованной с Украиной и Европой, хотя имеет ее "из неофициальных каналов".

"Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами, с украинцами. Тогда мы будем смотреть. Потому что, если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые там зафиксированы, то, конечно, мы будем принципиально в другой ситуации", – сказал Лавров.

Как известно, США и Украина на переговорах в Женеве на выходных подкорректировали первоначальное предложение команды Трампа из 28 пунктов и разработали новый документ на 19 пунктов; самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Во вторник ожидается продолжение переговоров американской и российской сторон в Абу-Даби.