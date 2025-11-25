FT: у міністра США Дрісколла була запланована зустріч з Будановим

У міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла, який перебуває в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, була запланована зустріч з головою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок увечері в Абу-Дабі Дрісколл зустрічався з російською делегацією. Обговорення мають продовжитися у вівторок.

Крім того, джерела видання розповіли, що Дрісколл мав зустрітися з Кирилом Будановим.

ГУР не відповіло на запит про коментар щодо поточної ситуації.

Видання нагадує, що в своєму указі, підписаному в суботу, президент Володимир Зеленський призначив Буданова одним з дев'яти членів офіційної делегації, яким надано повноваження "брати участь у переговорному процесі" з США та Росією для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Крім того, джерела FT відзначають активну залученість Дрісколла у спроби США врегулювати війну РФ проти України, які нещодавно активізувались.

"Дрісколл був дуже активно залучений до цього мирного процесу протягом останніх кількох днів", – сказав американський посадовець, маючи на увазі переговори з українською стороною, що відбулися останніми днями.

За словами співрозмовника, Дрісколл може передати російській стороні інформацію про перебіг переговорів з Україною.

Посадовець додав, що "очевидно, Україна знає, що відбувається, вони знали, куди він (Дрісколл. – Ред.) їде" після Женеви.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

Він також поділився, як переговори з американцями в Женеві ледь не зірвались через "зливи".