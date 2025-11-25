Британский премьер-министр Кир Стармер во вторник сказал, что партия Reform UK должна расследовать пророссийские связи после заключения своего бывшего евродепутата Натана Хилла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время выступления в британском парламенте Стармер вспомнил о Хилле, которого на прошлой неделе посадили на более чем 10 лет за распространение пророссийских тезисов за деньги.

"То, что высокопоставленный политик, глава (Reform UK. – Ред.) в Уэльсе, был заключен на более чем десять лет за пророссийские взятки – это шокирует. Это поражает", – сказал он.

Премьер Британии добавил, что именно поэтому "руководство Reform UK должно набраться смелости и начать расследование".

"Как это вообще могло произойти? И какие еще есть связи? Reform UK, с ее пропутинским подходом, абсолютно не будет играть никакой роли в объединении союзников по важным вопросам", – сказал Стармер.

В сентябре Натан Хилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в коррупции, совершенной между декабрем 2018-го и июлем 2019 года

Он признал, что получал деньги за пророссийские заявления от Олега Волошина, бывшего украинского нардепа от ОПЗЖ, которого США внесли в санкционные списки за сотрудничество с Кремлем. Волошин также фигурирует в санкционных списках ЕС. Верховная Рада лишила Волошина мандата в феврале 2023 года.