Суд ЕС: Польша должна признать однополый брак, заключенный в Германии

Суд Европейского Союза во вторник постановил, что государства ЕС обязаны признавать браки между представителями одного пола, заключенные на территории другого государства-члена.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Суда.

Суд ЕС вынес обязательное решение по просьбе польского суда по делу о двух мужчинах, которые заключили брак в Берлине в 2018 году. Польские органы регистрации актов гражданского состояния отказались переводить их свидетельство о браке, и пара обжаловала это решение.

По мнению Суда ЕС, тот факт, что польское законодательство не позволяет браки между лицами одного пола, не означает, что Польша не может не признавать такие браки, заключенные в другом государстве Евросоюза.

"Это нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и основополагающее право на уважение частной и семейной жизни", – говорится в сообщении Суда.

В октябре 2025 года в Сейме Польше представили положения правительственного проекта закона о статусе ближайшего лица и соглашение о совместном проживании, который позволит людям, находящимся в отношениях, заключать соглашение перед нотариусом.

Этот проект стал компромиссом после того, как правая оппозиция Польши и президент Кароль Навроцкий высказались против введения гражданских партнерств или легализации однополых браков.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.