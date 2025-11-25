Президент Чехії критикує надмірне спілкування політиків через соцмережі

Чеський президент Петр Павел у вівторок розкритикував сучасну тенденцію, коли політики не звертаються до громадян через ЗМІ, а через власні канали, зокрема соцмережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Під час виступу на конференції Forum Media 2025 Павел сказав, що надмірне покладання політиків на власні канали комунікації призводить до спотворення погляду на світ.

"Представлення інформації на такому каналі і таким чином ми можемо з чистим сумлінням назвати пропагандою", – сказав він.

На думку президента Чехії, якщо політик не звертається до ширшої аудиторії через ЗМІ, а лише через власні канали, він змушує журналістів користуватися цими каналами і тим самим брати участь у поширенні можливої дезінформації.

Павел згадав, серед іншого, ранкові відео голови партії ANO і можливого майбутнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Він сказав, що, на його думку, ЗМІ повинні надавати більше простору опозиції, а самі громадяни повинні створити попит на те, щоб політики не боялися конфронтації думок у ЗМІ.

Рух ANO Андрея Бабіша переміг на парламентських виборах у Чехії 3-4 жовтня і формує уряд з двома правими партіями – зокрема антиєвропейською SPD.

Чеський президент неодноразово висловлював стурбованість потенційним конфліктом інтересів Бабіша, який є мільярдером і власником багатьох компаній у Центрально-Східній Європі, якщо він стане головою уряду.