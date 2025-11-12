Очікуваний прем'єр Чехії розповів про зустріч з президентом Павелом

Лідер популістської партії-переможиці виборів ANO Андрей Бабіш зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом, вони говорили про програму партії та конфлікт інтересів Бабіша.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Андрей Бабіш прийшов на зустріч у Празький град у другій половині дня 12 листопада. Після переговорів з президентом він сказав, що мова йшла про програму партії та про вирішення конфлікту інтересів Бабіша.

Павел висловив очікування, що Бабіш повідомить громадськість, як саме він планує це вирішити. Під час передвиборчої кампанії Андрей Бабіш обіцяв владнати питання, але не казав, як саме. Він повинен буде усунути конфлікт інтересів протягом 30 днів після призначення прем’єром.

Павел раніше робив зауваження до партійної програми, що там бракує уваги до поточної геополітичної та безпекової ситуації і уникають згадок Росії, яка є безпековою загрозою для Чехії. Також він закликав загадати у документі зобов’язання Чехії, що випливають з її членства у ЄС і НАТО.

"Президент повідомив мені свою точку зору щодо окремих розділів. Звісно, я повідомлю коаліційних партнерів про його думку, ми можливо додамо у зв’язку з цим деякі формулювання, або ні", – прокоментував Бабіш з цього приводу.

Нагадаємо, минулого тижня президент Чехії прийняв відставку проукраїнського уряду Фіали.

Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Нещодавно він помʼякшив риторику і сказав, що нею могли б займатись на рівні НАТО.

Також Бабіш пообіцяв не виділяти кошти з бюджету на військову допомогу України, але допустив, що приватні військові компанії можуть виконувати замовлення.